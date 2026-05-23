Latviassa droonin uskotaan pudonneen järveen ja räjähtäneenKenenkään ei kerrottu loukkaantuneen.
Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dridzisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM.
Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista.
Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä.
Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime aikoina annettu tiuhaan tahtiin droonihälytyksiä. Latvian alueelle harhautuneita drooneja on räjähdellyt maassa aiemminkin.
Reilut kaksi viikkoa sitten ilmeisesti kaksi droonia osui öljyvarastoon Rezeknessä maan itäosassa, kertoi LSM.
Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Baltian maiden presidentit julkaisivat torstaina lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa.
Virossa ammuttiin tiistaina alas drooni, kertoi Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedialle. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian-ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat