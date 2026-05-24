Pörssisähkö painuu sunnuntaina useaksi tunniksi miinukselleHalvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello kolmen ja neljän välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painuu hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä yhdestä viiteen.
Korkeimmillaan pörssisähkön hinta on aamuyöllä yhdestä kahteen, jolloin hinta on 1,88 senttiä kilowattitunnilta.
Päivän keskihinta on 0,14 senttiä.
Pörssisähköasiakkaat maksavat sähkön pörssihinnan lisäksi marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sähköyhtiölle sekä siirtomaksun paikalliselle verkkoyhtiölle.
