Presidentti ja hallitus valmistelevat julistusta ydinaseista Presidentti Alexander Stubbin mukaan tämän päivän keskustelu puheenjohtajien kanssa on rauhoittanut ydinasekiistaa hallituksen ja opposition välillä.

Jaa Kuuntele

Presidentti Alexander Stubb tiedotustilaisuudessa Presidentinlinnassa. Stubb tapasi perjantaina eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Presidentti Alexander Stubb kritisoi syyllistämistä ydinasekeskustelussa. Hänen mukaansa joitakin ihmisiä eduskunnassa on syyllistetty siitä, että he eivät ole heti olleet valmiita hyväksymään hallituksen esitystä ydinaserajoitusta koskevista muutoksista.

”Ikään kuin puhuttu siihen suuntaan, että he eivät olisi Suomen turvallisuuden puolella. Tästä olen täysin eri mieltä”, Stubb sanoi.

Stubb kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa Presidentinlinnassa tapaamisestaan eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa.

Stubbin mukaan keskustelu puheenjohtajien kanssa on rauhoittanut ydinasekiistaa hallituksen ja opposition välillä. Hän sanoi keskustelussa tulleen esille, että kaikilla puolueilla on yhteinen intressi Suomen turvallisuudesta.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Hallituksen esitys on saanut oppositiosta ankaraa kritiikkiä muun muassa puutteellisesta parlamentaarisesta yhteistyöstä lain valmistelussa.

Stubb sanoi tiedotustilaisuudessa ymmärtävänsä opposition antaman kritiikin lain valmistelusta.

”Pidän hyvin tärkeänä sitä, että kun on kyse keskeisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä, niin voisimme käydä näitä keskusteluja osittain avoimesti ja osittain luottamuksellisesti”, Stubb sanoi.

Stubb toisti puheessaan viestinsä, että Suomi ei havittele ydinaseita alueelleen rauhan aikana, eikä Suomesta ole tulossa ydinasevaltiota. Hallituksen esityksessä on hänen mukaansa kyse sen sijaan Naton ydinasepelotteesta.

Oppositiopuolue SDP on kritisoinut hallituksen esitystä lisäksi siitä, että se veisi puolueen mukaan Suomen eri linjoille muiden Pohjoismaiden kanssa.

Muissa Pohjoismaissa, kuten esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa, ydinaseista koskevista rajoituksista ei ole linjattu laissa, mutta maat ovat tehneet poliittisia linjauksia, joiden mukaan ne eivät salli ydinaseita alueilleen rauhan aikana.

Hallitus valmistelee pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan nyt yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tehneensä presidentin ja puoluejohtajien tapaamisessa esityksen parlamentaarisen työryhmän perustamisesta.

”Työryhmän tehtävänä olisi arvioida Suomen nykyistä ydinasepolitiikkaa sekä mahdollisia muutostarpeita ilman hallituksen asettamia ennakkoehtoja”, Lindtman sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan perjantaina iltapäivällä.

Työryhmän toimikaudeksi määriteltäisiin huhti–kesäkuu. Lindtmanin mukaan eduskuntaryhmille aiemmin tällä viikolla kerrotuissa turvaluokitelluissa tiedoissa ei ole tullut esiin tietoja, joiden mukaan lainsäädäntö tulisi ehdottomasti käsitellä eduskunnassa ennen kesää.

Demarijohtaja vaatiikin, että hallitus jäädyttää ydinenergialain valmistelun parlamentaarisen työryhmän työskentelyn ajaksi. Mahdolliset muutostarpeet käsiteltäisiin eduskunnassa syyskaudella.

Lindtmanin mukaan ehdotus mahdollistaisi "solmun aukaisemisen".

”Ja ennen kaikkea sen, että olisi mahdollista palauttaa luottamus Suomessa hyvin toimineeseen parlamentaariseen valmisteluun isoissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä.”

Parlamentaarisen työn ja työryhmän tavoitteena olisi Lindtmanin mukaan "katsoa löytyykö yhteistä tietä, jolla kannattaa edetä". Työryhmä arvioisi ydinasepolitiikan osalta myös poikkeusajan lainsäädäntöä, selontekojen linjauksia sekä mahdollisia poliittisia julkilausumia ja sitoumuksia.

Lindtman kertoi olleensa tyytyväinen vastaanottoon, jonka hänen esityksensä sai presidentin ja puoluejohtajien tapaamisessa.

Muokattu kello 17.09: Päivitetty STT:n uutinen kauttaaltaan.