HS: Pääministeri Orpon mukaan valmisteilla on kirjaus siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista esimerkiksi silloin, jos se liittyisi maan sotilaalliseen puolustamiseen.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus ei aio perääntyä esityksestään ydinrajoitusten purkamiseksi, vaan haluaa olla täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa. Arkistokuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo Helsingin Sanomille (HS), että hallitus valmistelee yhdessä presidentin kanssa kirjallista julistusta siitä, ettei Suomeen tuotaisi ydinaseita rauhan aikana.

Kirjaus on määrä tehdä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Hallitus on tuomassa selonteon päivityksen eduskunnan käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen.

”Tämän kirjaaminen eduskunnan kannaksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon on vahva poliittinen sitoumus”, Orpo sanoo Helsingin Sanomien mukaan.

Aiemmin on kerrottu, että presidentti Alexander Stubb tapaa tänään eduskuntapuolueiden puheenjohtajat Presidentinlinnassa ajankohtaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten aiheiden tiimoilta.

Puoluejohtajatapaamisen jälkeen Stubb pitää tiedotustilaisuuden.

Orpon mukaan yhteisen julistuksen voi tulkita vastaantuloksi oppositiolle, joka on arvostellut hallituksen aikeita purkaa ydinaserajoituksia.

Orpon mukaan hallitus ei aio perääntyä esityksestään. Rajoitteiden purkamisella on hallituksen mukaan tarkoitus mahdollistaa ydinaseiden kauttakulku Suomessa sotatilanteessa.

”Me haluamme olla täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa”, Orpo sanoo HS:lle.

Hallitus esittää lakimuutosta, jonka mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Oppositiosta on muun muassa arvosteltu sitä, että asiaa oli valmisteltu ilman parlamentaarista prosessia.

Orpo puolustaa yhä ratkaisua esitetystä kritiikistä huolimatta. Pääministerin mukaan valtionjohto päätti toimintatavasta yhdessä. Hän perustelee HS:lle asiaa sanoen, että ydinaseet ovat "hyvin sensitiivinen asia".

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi uudistusta koskeneessa tiedotustilaisuudessa, että ydinaserajoituksia purkavaa esitystä ei käsitelty etukäteen parlamentaarisesti asian herkkyyden takia.

Esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen on kritisoinut hallitusta sanomalla, että hallitus näyttää lopullisesti murtaneen Suomen pitkän perinteen laajapohjaisesta yhteistyöstä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Oppositiopuolue keskusta on ehdottanut puolueiden yhteistä julistusta. SDP ja vihreät ovat pysyneet kriittisinä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi torstaina, että pelkän poliittisen julistuksen varaan jääminen tässä vaiheessa olisi ongelmallista.

Vasemmistoliitto vastustaa ydinaserajoitteiden purkamista.