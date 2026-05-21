Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa laski alle miljoonaan ensi kertaa itsenäisyyden aikanaMäärän laskun taustalla on laskenut syntyvyys.
Alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa on laskenut alle miljoonaan ensimmäistä kertaa itsenäisen Suomen aikana.
Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan Suomessa oli huhtikuun lopussa noin 999 200 alaikäistä.
Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Alaikäisten määrää kasvattanut maahanmuutto ei ole paikannut syntyvyyden laskusta aiheutunutta vähenemistä.
Enimmillään alle 18-vuotiaiden määrä oli 1960-luvulla, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Tuolloin noin joka kolmas Suomessa asuva oli alle 18-vuotias.
”Vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli 0–17-vuotiaita. Huhtikuun lopussa alaikäisiä oli enää vajaat 18 prosenttia väestöstä”, yliaktuaari Joonas Toivola sanoo Tilastokeskuksen tiedotteessa
Suomen väkiluku oli huhtikuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väkiluku väheni tammi–huhtikuun aikana noin 2 700 ihmisellä.
