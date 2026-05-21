Syövätkö vastuitaan välttelevät ravintolat alan perinteiset yritykset maaseudun kunnista? Majoitus ja ravintola-alan edunvalvoja Timo Lappi huomauttaa, että laillisia vastuitaan välttelevissä ravintoloissa kotimaisen kalan ja lihan käyttö vähenee olennaisesti.

Palvelupäällikkö Aliina Vinkka lataa laseja lounasvieraiden käyttöön Alvariinissa. Kuva: Johannes Tervo

Harri Kallio-Kurssi

Lue artikkelin tiivistelmä Timo Lappi arvioi, että perinteiset maaseutukuntien ravintolat ovat vaarassa kadota 20 vuoden sisällä. Hän kritisoi verotuksen nostamaa hintatasoa ja harmaata taloutta, jossa verot ja työehdot laiminlyödään. Verohallinto tutki 327 ravintolaa, joista 189 eteni rikostutkintaan. Hermanni Kauranen painottaa palvelun laatua kilpailuetuna ja ehdottaa laajempaa matkailuyhteistyötä. Lappi näkee, että kuluttajien ja valvonnan vastuu reilun kilpailun säilyttämisestä on keskeinen. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Maaseutukuntien perinteiset hotellit ja ravintolat ovat vaarassa kadota, sanoo Matkailu- ja ravintola-ala ry:n (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Ellei nykytilanteelle tehdä mitään, johtaa kehitys tilanteeseen, jossa 20 vuoden sisällä perheomisteiset hotellit ja perinteiset ravintolat katoavat pienistä kunnista. Poikkeuksia tähän ovat ne Suomen kaupungit, joissa on vahvaa matkailua tai muuta elinkeinoelämää”, Lappi sanoo.

Vielä 20–30 vuotta sitten ravintola pysyi pystyssä lounasbisneksellä, mutta nyt etätyö vähentää kävijöitä, eivätkä eläkeläiset käy ravintoloissa lounaalla yhtä paljon kuin työikäinen väestö, mikä alentaa kysyntää.

”Nuoria ei enää ole entiseen malliin. Esimerkiksi Etelä-Savossa on vuonna 2040 peräti 39 prosenttia vähemmän 7-vuotiaita kuin vuonna 2021.”

Yhtenä syynä ahdinkoon on Lapin mukaan se, että ravintolapalvelujen hinnat on nostettu verotuksella korkeiksi.

”Kun hinnat nousevat, pizza- ja kebabravintolat sekä kiinalaiset ravintolat tulevat perinteisten ravintoloiden tilalle näitä kevyemmin kustannuksin.”

Lappi tarkentaa, että ulkomaalaistaustaisista yrittäjistä ensimmäinen ryhmä tulee tänne oikein aikein harjoittaakseen bisnestä suomalaisten normien ja työehtosopimuksen mukaan.

”Ongelmana on toinen ryhmä, joka hankkii EU:n ulkopuolelta, usein omasta kotimaastaan kielitaidottomia työntekijöitä, joita myös käytetään hyväksi. Verot ja muut julkisoikeudelliset maksut jätetään usein maksamatta eikä työehtopimusta noudateta.”

Lokakuussa julkaistiin verohallinnon tiedote, jonka mukaan 327 tutkitusta pizza-, kebab- ja kiinalaisravintolasta 189 siirrettiin verohallinnon sisäiseen rikostapausharkintaan.

Hotelli- ja ravintolayrittäjä Hermanni Kauranen toivoo turisteista uutta kasvua koko alalle. Kuva: Johannes Tervo

Alajärveläinen Alvariini-hotelli-ravintola vaihtoi omistajaa kaksi vuotta sitten. Hermanni Kauranen uskoo yrityksensä jatkonäkymiin, vaikka esimerkiksi majoituskäynnit ovat kaikkiaan olleet laskussa Etelä-Pohjanmaalla.

”Aiemmin meillä käyneet työporukat näkyvät nyt usein parkkeeraavan pakettiautonsa muualle kuin hotellin pihaan. Me voimme kilpailla lähinnä korkealla palvelutasolla, emme niinkään hinnalla. Kokonaisuuden toimivuudesta on huolehdittava”, Kauranen sanoo.

Rakennuksessa on isohko tila bändejä ja eri tilaisuuksia varten.

Nuoret käyttävät aiempia sukupolvia vähemmän aikaa ja rahaa ravintolakäynteihinsä. Kauranen ei itse olisi aikanaan käyttänyt 20 euroa verkkopelissä käytettävän vaatekappaleen ostoon, kuten nuoriso nykyään voi tehdä.

Ravintolauransa Vaasassa amk-aikoinaan aloittaneen Kaurasen mukaan nyt tarvitaan laajaa kunta- ja maakuntarajoja ylittävää matkailumarkkinoinnin ja tuotteistamisen yhteistyötä.

”Yksi yritys tai kunta ei siihen pysty. Kansainvälinen matkailija on kaikkein arvokkain, koska silloin raha tulee muualta kansantalouteen. Se on vientituote.”

Yksi uusi matkailutäky puri viime talvena saksalaisiin. Lähes sata bussilastillista turisteja matkasi Helsingistä Jämsän ja Jyväskylän kautta Vaasaan kokeakseen Suomen luontoa ja nähdäkseen jäätä merimatkallaan Uumajaan.

Alajärven erikoisuus on Alvar Aallon uran poikkeuksellisen laaja läpileikkaus alkaen ensimmäisistä ja päättyen viimeisiin kaupallisiin töihin.

”Jossakin voi myös olla piilossa Aallon suunnitelma John F. Kennedyn hirsisaunaksi. Hanke ei ikinä toteutunut 1960-luvun alussa.”

Helsinkiläiset Eija Vuoristo ja Timo Suo lounastivat Alvariinissa visiitillään paikkakunnalle. Kuva: Johannes Tervo

Majoitus ja ravintola-alan edunvalvoja Timo Lappi huomauttaa, että laillisia vastuitaan välttelevissä ravintoloissa kotimaisen kalan ja lihan käyttö vähenee olennaisesti.

”Suomalaisilla ravintoloilla on EU:n kolmanneksi korkein hintataso ostovoimaan suhteutettuna, ylivoimaisesti EU:n korkein alkoholiverotus ja kuudenneksi korkein ravintolaruuan arvonlisävero.”

Anniskeluluvalla toimivien hotellien ja ravintoloiden on pienillä paikkakunnilla lähes mahdotonta saada hoitaakseen hää- ja syntymäpäivätilaisuuksia, ellei hyväksy asiakkaan omia alkoholijuomia.

”Suomen ikääntymiseen on enää vaikea nopeasti vaikuttaa, mutta jos harmaan talouden valvonta tehostuisi, se ajaisi mädät omenat pois ja rehelliset yrittäjät menestyisivät.”

”Myös kuluttajilla on vastuunsa. Jos jokin ravintola myy ruokaa yleiseen hintatasoon nähden paljon halvemmalla muuten kuin markkinointiluonteisesti, hälytyskellojen pitäisi soida.”

Verotuksen keventäminen ja pyhäpäivien tuplapalkan alentaminen parantaisivat ravintoloiden selviytymismahdollisuuksia.

”Reilusta kilpailusta pitäisi käydä kriittinen keskustelu, kuten taksilaista on käyty.”