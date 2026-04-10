Presidentti Putin ilmoitti tulitauosta Ukrainaan ortodoksisen pääsiäisen vuoksiTulitauko alkaa lauantaina iltapäivällä ja päättyy sunnuntain päätteeksi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut kaksi päivää kestävästä tulitauosta Ukrainaan ortodoksisen pääsiäisen kunniaksi.
Kremlin tiedotteen mukaan tulitauko alkaa lauantaina 11.4. iltapäivällä kello neljältä ja päättyy sunnuntain 12.4. päätteeksi.
Kremlin mukaan maan pääesikuntaa on ohjeistettu keskeyttämään kaikki taisteluoperaatiot täksi ajaksi. Venäläisjoukot ovat kuitenkin valmiudessa vastaamaan provokaatioihin, tiedotteessa lukee.
”Me oletamme, että Ukrainan puoli tulee seuraamaan Venäjän federaation esimerkkiä”, Kremlin tiedotteessa sanotaan.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi aiemmin tällä viikolla ehdottaneensa pääsiäistulitaukoa Venäjälle Yhdysvaltojen kautta.
Venäjän ja Ukrainan väliset neuvottelut ovat käytännössä keskeytyneet, kun niiden pääasiallisena välittäjänä toimineen Yhdysvaltojen keskittyminen siirtyi Lähi-itään ja Iraniin.
Juttua korjattu 10.4.2026 kello 5.13: Ukrainan presidentti Zelenskyin etunimen oikea kirjoitusasu on Volodymyr, ei Vlodomyr.
- Osaston luetuimmat