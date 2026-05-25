Satakunnassa riehuu jättimäinen turvesuopaloKova tuuli ja kuiva pöllyävä turve vaikeuttavat sammutustöitä Huittisissa.
Pelastuslaitos sai maanantaina iltapäivällä hälytyksen suuresta turvesuopalosta Huittisissa, Satakunnan Kansa kertoo. Paloa sammuttamaan lähetettiin ensivaiheessa 13 yksikköä Satakunnan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta.
Palopaikka on Suontaustantien varressa Nanhiansuon turvetuotantoalueella, mistä taivaalle nousee massiivinen savupilvi, joka leviää laajalle alueelle.
Hieman ennen viittä iltapäivällä tulleen tiedotteen mukaan turvetuotantoaluetta paloi noin 30 hehtaarin alueella, ja palo oli levinnyt myös metsään. Myöhemmin uutisoitiin, että tulessa oli jo noin 50 hehtaaria turvesuoaluetta.
Ennen kuutta illansuussa paikalla oli 31 Satakunnan ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksikköä. Sammutustöihin osallistuu myös rajavartiolaitoksen helikopteri, joka on hakee sammutusvettä Kokemäenjoesta, Karhiniemen sillan läheltä.
”Alueella liikkumista pyydetään välttämään”, pelastustoimen tiedotteessa toivotaan.
Yle uutisoi, että kova tuuli ja kuiva pöllyävä turve vaikeuttavat sammutustöitä.
"Palo leviää melkein nopeammin kuin ihminen ehtii juosta", kertoo päivystävä palomestari Mats Paloranta Satakunnan pelastuslaitokselta.
