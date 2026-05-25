Itseohjautuva bussi kyyditti ensi kertaa matkustajia, joutui heti kolariin Ruotsissa
Göteborgissa itseohjautuva bussi ajoi maanantaina ensimmäistä päivää matkustajakäytössä. Vajaat kaksi tuntia liikenteessä oltuaan siihen törmäsi raitiovaunu. Kukaan ei loukkaantunut, ja bussi poistettiin liikenteestä tutkinnan ajaksi.
Itseohjautuvan bussin ottaminen matkustajakäyttöön ei sujunut odotetusti Ruotsissa maanantaina. Robottibussi oli ehtinyt kyyditä matkustajia Göteborgin keskustassa vasta vajaat kaksi tuntia, kun se joutui onnettomuuteen, kertoo Göteborgs-Posten-lehti.
Liikenneyhtiön mukaan bussi oli jarruttanut, jolloin takana tullut raitiovaunu ajoi sen perään. Kukaan ei loukkaantunut kolarissa, mutta epäonninen bussi pysyy poissa liikenteessä, kunnes onnettomuuden syyt on selvitetty.
”Totta kai on erittäin ikävää, että näin kävi, mutta olemme iloisia, ettei kukaan loukkaantunut. Seuraavaksi teemme tarkan analyysin siitä, mitä tässä oikein tapahtui”, kiteytti liikenneyhtiö Västtrafikin edustaja Patrik Chi Ruotsin radiolle SVT:lle
Robottibussi on sukkuloinut Göteborgin kaduilla kokeiluluonteisesti jo maaliskuun lopulta lähtien. Maanantaina matkustajien kuljettamiseen laajentuneen kokeilun on ollut määrä jatkua kesän ajan.
Itseohjautuvuudesta huolimatta kokeilubussissa on ollut mukana myös kuljettaja, joka voi tarpeen vaatiessa tarttua rattiin.
