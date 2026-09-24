Sotkamo myy liikehuoneiston 25 eurolla, rivitaloasunto lähti tonnillaAsunto ja liiketila ovat molemmat olleet tyhjillään yli vuoden ajan, eikä niille ole löytynyt käyttöä.
Sotkamon kunta myy omistamansa asunnon ja liikehuoneiston.
Asunnolle tuli hinnaksi tasan tuhat euroa ja liikehuoneistolle 25 euroa.
Niistä järjestettiin oma avoin tarjouskauppa Kiertonet-palvelusa.
Molemmat sijaitsevat kunnan keskustaajamassa. Rivitaloasunnossa on 149 neliötä, liiketilassa 73 neliötä.
Liiketilassa on aiemmin ollut vuokralla Sotkamon Jymy, kertoo Kainuun Sanomat. Kainuun Sanomat ja Sotkamo-lehti kertoivat myynnistä keskiviikkona.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juho Lukkari (kesk.) kertoo Kainuun Sanomille, että myynneistä päätettiin yksimielisesti.
Asunto ja liiketila ovat molemmat olleet tyhjillään yli vuoden ajan, eikä niille ole löytynyt käyttöä.
Asunnon ylläpitokustannukset ovat Sotkamon kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan olleet 730,10 euroa ja liiketilan 490,56 euroa kuukaudessa.
Asunto on alkuperäiskuntoinen, liikehuoneisto lähes alkuperäisessä kunnossa.
Kainuun Sanomat: Sotkamo myy tyhjillään olevia tiloja: liikehuoneisto 25 eurolla, asunto tonnillaArtikkelin aiheet
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