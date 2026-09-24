Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee ja rajoitukset muuttuvat
Tilaajalle | Miia Pulkkanen palasi pohjoiseen ja hankki tutun menestyshevosen