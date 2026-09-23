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Uutiset
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Politiikka
23.9.2026
13:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
valtionosuus
Hanko
satama
kuntatalous
Simon Store
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