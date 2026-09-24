Tuottajajärjestöjen pyyntö tutkia S-ryhmän toimintaa kilpailulain näkökulmasta yllätti SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen.

”Tämä ulostulo oli yllätys, vaikka tunnistammekin toki kyseisten etujärjestöjen edunvalvonnalliset tavoitteet. Emme ole nähneet selvityspyyntöä emmekä siksi voi kommentoida sitä tarkemmin”, Laine kommentoi MT:lle.

Tuottajajärjestöt MTK ja SLC epäilevät, että S-ryhmän alueelliset osuuskaupat eivät kilpaile keskenään. Tähän epäilyyn Laine ei vastannut.

Laineen mukaan päivittäistavarakaupan rakennetta, kilpailua ja kauppatapoja on selvitetty monesti, eikä toiminnassa ole todettu kilpailulain vastaisuutta.

”Selvityspyyntö näyttää perustuvan oletukseen, että keskitetty hankintatoiminta olisi ongelma. Meidän näkemyksemme mukaan se tuo volyymietuja ja tehokkuutta, joiden avulla voimme myydä suomalaisille kuluttajille mahdollisimman edullista ruokaa ja ylläpitää koko maan kattavia palveluita.”

Tuottajajärjestöt ovat jättäneet asiasta tutkintapyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle KKV:lle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on vastaanottanut järjestöjen pyynnön.

Vielä ei ole päätetty, miten siihen reagoidaan.

”Tutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Normaali käytäntö on, että toimenpidepyynnöstä tehdään ensin esiselvitystä. Sen jälkeen vasta päätetään tutkinnan mahdollisesta aloittamisesta”, KKV:n johtaja Juuli Broms sanoo.

KKV voi harkintansa mukaan jättää asian myös tutkimatta. Joka tapauksessa järjestöjen pyyntö voi toimia syötteenä kiinnittää asiaan huomiota.

KKV ei kerro, että sillä olisi tutkintaa päivittäistavarakaupasta kilpailuvalvonnassa.

Mutta käynnissä on laaja selvitys elintarvikemarkkinoiden toiminnasta.

Siinä tutkitaan, miten markkinatilanne ja toimijoiden kannattavuus on kehittynyt ja miten kustannus- ja hintamuutokset välittyvät ketjussa.

”Kaupan omat tuotemerkit ja kaupan ostajavoima ovat myös keskeisessä asemassa”, Broms kertoo.

Tuloksia odotetaan joulukuussa.