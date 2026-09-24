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Juuri nyt | 138 vuoden hurvitteluhistoria päättyy: Suomen Tivoli lopettaa
Tilaajalle | Miia Pulkkanen palasi pohjoiseen ja hankki tutun menestyshevosen