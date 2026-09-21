IL: Tämän takia Suomessa on nyt koko Euroopan kallein diesel

Dieselin hinta on noussut Suomessa koko Euroopan kalleimmaksi. Korkein dieselin hinta noteerattiin viime viikolla Salossa, jossa litrahinta kipusi viikonloppuna 2,8 euroon, uutisoi Iltalehti.

Kallista diesel on muuallakin Euroopassa. Espanjalainen ekonomisti, globaalin talouden professori Daniel Lacalle puhuu jo Euroopan ”suuresta dieselkriisistä”.

”Dieselin ennätyshinnassa ei ole kyse vain Iranin sodasta, vaan kyseessä on myös interventionistisen energiapolitiikan hinta. Kyse on siis siitä, kuinka verot, sääntely, jalostamojen sulkemiset, pakotteet ja kotimaisen tuotannon väheneminen muuttivat geopoliittisen shokin dieselin hintakriisiksi”, hän kirjoittaa.

”Kuluttajat maksavat polttoaineveroa enemmän kuin raakaöljyn, jalostuksen ja logistiikan osista yhteensä.” Daniel Lacalle

Lacalle laskee, että pelkästään suorat verot muodostivat keskimäärin 52,1 prosenttia 95-bensiinin loppuhinnasta EU:ssa ja useissa maissa luku on yli 55 prosenttia.

”Kuluttajat maksavat polttoaineveroa enemmän kuin raakaöljyn, jalostuksen ja logistiikan osista yhteensä”, hän sanoo.

Dieselin verotus vaihtelee maittain, mutta sama rakenteellinen verorasitus pysyy Lacallen mukaan voimassa.

Myös Venäjä-vastaisilla pakotteilla on merkitystä. Lacalle huomauttaa, että EU:n päätös rajoittaa venäläisten öljytuotteiden tuontia ei poistanut tai vähentänyt liikenne-, maatalous- ja teollisuuspolttoaineiden kysyntää. Dieseliä ostetaan nyt kaukaisemmilta toimittajilta, joilla on pidemmät toimitusreitit, korkeat rahtikustannukset ja suurempi altistuminen ongelmille Punaisellamerellä tai Hormuzinsalmessa.

Iltalehti: Tämän takia juuri diesel on nyt niin kallista: ”Itsemurhayhdistelmä”