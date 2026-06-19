Tilanne Lähi-idässä kiristyy jälleen – Israel kertoo tappaneensa kymmeniä Hizbollahin jäseniä Etelä-Libanonin pommituksissa

Tilanne Lähi-idässä kiristyy jälleen – Israel kertoo tappaneensa kymmeniä Hizbollahin jäseniä Etelä-Libanonin pommituksissaIranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut Sveitsissä oli tarkoitus aloittaa perjantaina, mutta niitä lykättiin. Uusi ajankohta ei ole vielä tiedossa.
Israelin asevoimat sanoo iskeneensä Libanonissa yli 80:een äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen ja tappaneensa kymmeniä sen jäseniä. Israelin mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin aseleporikkomuksiin.
Asevoimat kertoi tehneensä yön aikana iskuja muun muassa komentokeskuksiin, laukaisuasemiin sekä muuhun Hizbollahin infrastruktuuriin Nabatiehin alueella ja muualla Etelä-Libanonissa.
Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin keskiyön ja aamun välisenä aikana tekemissä iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut kolmisenkymmentä.
Israelin asevoimat taas kertoi neljän sotilaansa kuolleen taistelussa Etelä-Libanonissa. Israelin äärioikeistolaiset ministerit reagoivat uutiseen voimakkaasti.
”Kaikella kunnioituksella amerikkalaisia kohtaan, Israelin on tehtävä selväksi koko maailmalle, että poikiemme veri ja kansalaistemme turvallisuus eivät ole kaupankäynnin kohteena. Koko Libanonin pitää palaa”, kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
Valtiovarainministeri Bezalel Smotrich taas sanoi, että on "aika puhua tulella ja avata helvetin portit".
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi perjantaina, ettei Israel suvaitse sen sotilaisiin tai alueeseen kohdistuvia hyökkäyksiä.
”Hizbollah tulee maksamaan kovaa hintaa näistä hyökkäyksistä”, Netanjahu sanoi lausunnossaan.
Maan puolustusministeri Israel Katz sanoi asevoimien pysyvän Libanonissa ja lisäsi, että Israel vastaisi hyökkäyksiin "huomattavalla voimalla".
Libanonissa toimiva Hizbollah puolestaan vannoi puolustavansa Libanonin aluetta ja sen kansaa Israelin hyökkäyksiltä. Järjestö myös syytti Israelia aselevon rikkomisesta.
Israel ja Libanon solmivat alkujaan huhtikuussa aselevon, mutta molemminpuoliset iskut ovat jatkuneet aselevosta huolimatta.
Yhdysvallat ja Iran pääsivät viikonvaihteessa sopuun alustavasta rauhasta, ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään.
Alustavassa sopimuksessa mainittiin myös, että lopullisen sopimuksen on tarkoitus lakkauttaa vihollisuudet Libanonissa. Yhdysvallat ei ole sotinut Libanonissa, vaan sen kumppanimaa Israel.
Israelissa Yhdysvaltain ja Iranin sopimukseen on suhtauduttu kriittisesti, eikä maa ole lopettanut iskujaan Libanonissa toimivaa ja Iranin tukemaa Hizbollahia vastaan.
Pääministeri Netanjahu on muun muassa sanonut Israelin joukkojen pysyvän Libanonissa, Syyriassa ja Gazassa niin kauan kuin siihen on tarvetta. Hänen mukaansa Israel on perustanut maihin turvavyöhykkeitä, joilla Israelin joukot pysyvät niin pitkään kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi perjantaina Sveitsin Bürgenstockissa. Sveitsin ulkoministeriö kuitenkin kertoi perjantaina aamulla, että neuvotteluja on lykätty. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille.
”Sveitsi on edelleen valmis edistämään neuvotteluja. Asiaankuuluva valmistelutyö Bürgenstockissa jatkuu”, ulkoministeriö lisäsi viestissään uutistoimisto AFP:lle.
Aiemmin uutiskanava CNN kertoi Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen peruneen perjantaille suunnitellun matkansa Sveitsiin. Valkoisen talon lausunnon mukaan Vancen matka peruttiin, koska suunnitelmat teknisille neuvotteluille ovat vielä auki. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain delegaatio on valmistautunut lähtemään paikan päälle heti tilaisuuden tullen.
CNN:lle puhuneen diplomaatin mukaan Iranin viranomaiset vaativat takeita Israelin hyökkäyksen lopettamisesta Libanonissa ennen neuvottelujen jatkamista.Artikkelin aiheet
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