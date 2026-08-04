Koulut alkavat pian ja aikuisten tulee muistaa nämä asiat liikenteessä Ainoastaan vanhempien ja koulun satsaus lasten koulumatkojen turvallisuuteen ei Autoliiton mukaan riitä, vaan siihen tarvitaan kaikkien tienkäyttäjien panosta.

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Lapsista varoittava liikennemerkki. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Koulutus Joonatan Reunanen

Koulut alkavat pian, minkä takia lapsia on taas yhä enemmän liikenteessä.

Autoliitto muistuttaa tiedotteessaan, että erityistä tarkkaavaisuutta vaaditaan koulujen läheisyydessä.

Autoliitto toivoo, että vanhemmat tai huoltajat ovat jo kesän aikana perehdyttäneet lapsensa koulureittiin ja sen vaaranpaikkoihin. Koulujen alettua vanhempien on kuitenkin syytä edelleen aika-ajoin kerrata koulutien kulkemista ja turvallista liikkumista. Lisäksi on syytä huolehtia syksyn pimetessä heijastimen käytöstä ja siitä, että pyöräilevä lapsi käyttää kypärää.

On myös tärkeää noudattaa koulujen ohjeistuksia oppilaiden kulkemisen sekä tuonti- ja noutopaikkojen osalta.

”Vaikka tuntuisi näppärältä jättää oma lapsi paikkaan, josta tällä on lyhyempi kävelymatka koulun ovelle, on koulun suunnasta saattoliikenteelle annetuille ohjeistuksille varmasti hyvät perusteet kokonaisturvallisuus huomioiden”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

”Lapsi onkin elävä varoitusmerkki ja aikuisen tienkäyttäjän pitää osata valita tilannenopeutensa niin, että lasten on turvallista kulkea kaikkialla.” Teppo Vesalainen

Ainoastaan vanhempien ja koulun satsaus lasten koulumatkojen turvallisuuteen ei Autoliiton mukaan riitä, vaan siihen tarvitaan kaikkien tienkäyttäjien panosta. Koulujen läheisyydessä käytetään lapsista varoittavia liikennemerkkejä sekä tyypillisesti myös alempaa nopeusrajoitusta.

”Varoituksiin ja rajoituksiin pitää suhtautua vakavasti. On myös tärkeää ymmärtää, että vaikka lapsista varoitetaan liikennemerkein koulujen ja päiväkotien läheisyydessä, kulkee heitä paljon muuallakin. Lapsi onkin elävä varoitusmerkki ja aikuisen tienkäyttäjän pitää osata valita tilannenopeutensa niin, että lasten on turvallista kulkea kaikkialla”, Vesalainen painottaa.

Autoliiton mukaan usein näkee, että aikuinen jalankulkija tai pyöräilijä lähtee tienylitykseen, vaikka hänelle palaa punainen liikennevalo.

Tieliikennelakiin on kirjattu ennakointivelvollisuus, jonka mukaan tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Aikuiselta tienkäyttäjältä edellytetään parempaa ennakointitaitoa kuin liikenteessä liikkumistaan aloittelevalta lapselta.

Autoliiton mukaan usein näkee, että aikuinen jalankulkija tai pyöräilijä lähtee tienylitykseen, vaikka hänelle palaa punainen liikennevalo. Tätä tapahtuu myös tilanteissa, joissa samaisissa valoissa seisoo lapsia odottamassa valon vaihtumista vihreäksi.

”Vaikka aikuinen kuvittelisi kykenevänsä arvioimaan tienylityksen turvalliseksi, lapsi ei kykene samaan – eikä hänen tarvitsekaan kyetä, sillä punaisen valon palaessa tien ylittäminen on laissa kielletty”, Vesalainen painottaa.