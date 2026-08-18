Suomen yllä jo joitakin päiviä vaikuttanut matalapaineen keskus väistyy vähitellen Ruotsin puolelle. Tyypillisesti tämä merkitsisi sään poutaantumista, mutta kaakosta lähestyy kovaa vauhtia jo seuraava matalapaine, joka tuo keskiviikoksi runsaita sateita maan itäosiin.

Tuoreimmissa ennusteissa matalapaineen reitti on tarkentunut hieman aiempaa itäisemmäksi, ja näin ollen merkittävimmät yli 30 millimetrin kertymät kohdistuvat todennäköisimmin Pohjois-Karjalaan.

Maan länsiosassa keskiviikkopäivä on puolestaan varsin poutainen, ja pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vanhaan, väistyvään matalapaineeseen liittyen tulee vielä joitakin heikkoja ja hajanaisia sateita. Päivälämpötila on lähes koko maassa 13 ja 20 asteen välillä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Torstaina matalapaine liikkuu kohti pohjoista, ja samalla siirtyy myös sateiden painopiste. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulla sekä Lapin eteläosissa vettä satanee torstaina monin paikoin 15-40 millimetriä.

Loppuviikon sää jatkuu melko epävakaisena ja sadekuurojen värittämänä, joskin runsaimmat sateet vetäytyvät torstain jälkeen itään. Lämpötiloissa ei tapahdu suuria muutoksia suuntaan tai toiseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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