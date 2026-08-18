Asumismenot kasvavat – eläkeläiset ja pienituloiset omakotiasujat kärsivät enitenKiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksen mukaan asumismenot kasvavat tänä vuonna reippaasti.
Suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajaat kolme prosenttia, ilmenee Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksestä, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT.
Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin.
”Asumismenojen kehityksessä on tänä vuonna merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujilla tilanne on huomattavasti parempi kuin omistusasujilla”, toteaa PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa.
Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi. Selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat.
Vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena. Pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan vielä tämän vuoden puolella.
Lämmitysöljyn hinta pomppasi
Lämmityskulujen nousun taustalla ovat muun muassa pörssisähkön hinnan voimakas nousu alkuvuonna sekä Lähi-idän sota, joka on nostanut merkittävästi lämmitysöljyn hintaa.
Tänä vuonna lämmitysöljyn hinta on keskimäärin lähes 30 prosenttia kalliimpaa kuin viime vuonna. Selvityksessä sähkön ja lämmitysöljyn hinnan ennakoidaan olevan tavanomaista korkeampia myös vuoden lopulla.
Selvityksen mukaan omassa omakotitalossa asuvien asumismenot nousivat keskimäärin vajaat viisi prosenttia edellisvuodesta. Suurinta nousu oli öljylämmitteisissä taloissa, joissa asuvilla lapsiperheillä nousua kertyi lähes yhdeksän prosenttia ja eläkeläisillä peräti 14 prosenttia.
”Omakotiliiton viesti päättäjille on, että energia-avustukset ja myöhemmin sosiaalisen ilmastorahaston tuet on suunnattava myös omakotitaloasukkaille, joissa niissäkin asuu haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä”, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.
Asumisen kallistumisesta huolimatta asumismenojen osuus kotitalouksien nettotuloista pysyy tänä vuonna keskimäärin ennallaan. Viime vuonna asumismenot koostivat reilun viidenneksen kotitalouden käytettävissä olevista tuloista.
”Palkansaajakotitalouksien ansiot kehittyvät edelleen varsin reippaasti, mikä hillitsee asumismenojen kasvun vaikutusta kotitalouksien talouteen. Eläkeläiskotitalouksien tulokehitys on puolestaan vaatimattomampaa taitetun indeksin vuoksi”, PTT:n vanhempi ekonomisti Holappa sanoo.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat