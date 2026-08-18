30 000 tonnia ”sitä itseään” on jo käsitelty – Suomen Lantakaasu avasi Nurmon yksikönNurmoon avattu biokaasulaitos käynnistää uudenlaisen energiaketjun Suomen tärkeimmällä ruuantuotantoalueella
Suomen Lantakaasu on avannut Nurmoon merkittävän investoinnin kotimaiseen kiertotalouteen. Yli 60 miljoonan euron hankkeessa on mukana myös Atria Suomi Oy.
Kyseessä on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos ja yksi suurimmista viime vuosien energiasiirtymän teollisista investoinneista Etelä-Pohjanmaalla.
Laitoksen käynnistyminen merkitsee uuden biokaasuntuotannon arvoketjun syntymistä Suomen keskeisimmälle ruuantuotantoalueelle.
Laitoksen tuotantokapasiteetti on vuodessa 125 gigawattituntia nesteytettyä biokaasua (LBG) raskaan liikenteen käyttöön.
Lantaa on vastaanotettu alueen tiloilta tähän mennessä yli 30 000 tonnia.
Laitospihan vastaanottoyksikkö ottaa vuodessa käsittelyyn noin 240 000 tonnia raaka-ainetta, joka on pääasiassa maatalouden lantaa ja teollisuuden sivuvirtoja.
Mädättämöitä on kolme, joista kukin on tilavuudeltaan 9 500 kuutiometriä.
Lantaa on vastaanotettu alueen tiloilta tähän mennessä yli 30 000 tonnia. Laitos tuottaa tällä hetkellä raakakaasua, ja seuraava vaihe prosessissa on kaasun nesteyttämisen aloittaminen, joka alkaa myöhemmin syksyllä.
”Nurmon biokaasulaitos yhdistää ruoantuotannon ja energiantuotannon tavalla, joka vahvistaa sekä huoltovarmuutta että kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa”, tiedottaa Suomen Lantakaasu Oy:n toimitusjohtaja Leena Helminen.
Hankkeella on Helmisen mukaan vielä edellä mainittua laajempia tavoitteita.
”Samalla rakennamme uudenlaista liiketoimintaa suomalaisen ruuantuotannon ympärille, vahvistamme maatalouden kannattavuutta ja vähennämme riippuvuutta fossiilisista polttoaineista”, Helminen toteaa.
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt hankkeelle 9,4 miljoonaa euroa energiainvestointitukea. Ympäristöministeriö on avustanut Nurmon biokaasulaitoksen biolannoitteen lastaussäiliöinvestointia 101 800 eurolla.
Laitos valmistaa neljää erilaista lannoitevalmistetta maataloudelle. Yksikkö sijaitsee Atrian Nurmon tuotantolaitoksen läheisyydessä.
Suomen Lantakaasu on ruokatalo Valion ja pohjoismaisen biokaasuyhtiö St1 Biokraft AB:n yhdessä omistama yhteisyritys.Artikkelin aiheet
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