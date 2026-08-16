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Uutiset
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Liikenne
16.8.2026
20:00
Hermanni Härkönen
Artikkelin aiheet
maantie
tieluokitus
valtatie
Väylävirasto
liikennesuunnittelu
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