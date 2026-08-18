Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen.

Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely.

Vastaajista lähes 40 prosenttia pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5 prosenttia haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa.

”Syitä voi hakea siitä, että sote-palvelut ovat jo siirtyneet hyvinvointialueille. Lisäksi julkisuudessa keskustellaan yhä enemmän siitä, miten palvelut pystytään järjestämään tulevaisuudessa”, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa.

Tutkimusyhtiö Iro Researchin kyselyyn vastasi tuhat suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.