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Juuri nyt | Myönteinen uutinen ASF-vyöhykkeeltä: Tilateurastamo Ikonen saa nyt jatkaa toimintaansa kahden viikon tauon jälkeen
Uutiset | 100 kilometriä paneelirivejä ja 1 500 kilometriä kaapelia — Entinen turvesuo Utajärvellä tuottaa nyt aurinkovoimaa