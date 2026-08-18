Helsingissä toimivan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (Hybrid CoE) toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, vaikka Yhdysvallat vetäytyi alkuvuodesta keskuksen toiminnasta, kertoo keskuksen johtaja Teija Tiilikainen.

Yhdysvallat vetäytyi tammikuussa 31 YK:n alaisen järjestön ja 35 muun kansainvälisen järjestön rahoittamisesta ja toiminnasta.

Tiilikainen kertoo, että Yhdysvallat lähetti virallisen ilmoituksen erosta helmikuussa.

Eron vuoksi työnsä keskuksessa lopetti Yhdysvaltain lähettämä työntekijä, joka oli vetänyt keskuksen koulutuksia ja harjoituksia.

Yhdysvallat oli yksi keskuksen perustajajäsenistä. Hybridikeskus perustettiin Helsinkiin vuonna 2017.

”Keskus onneksi ehti laajentua suureksi.” Teija Tiilikainen

Nyt Hybridikeskuksessa ovat mukana kaikki muut 35 EU- ja Nato-maata paitsi Yhdysvallat.

Keskuksen rahoitukseen vetäytyminen ei Tiilikaisen mukaan vaikuttanut ratkaisevasti.

”Keskus onneksi ehti laajentua suureksi. Isolla jäsenpohjalla rahoitus on tukevammalla pohjalla kuin pienemmässä kokoonpanossa.”

Keskuksen budjetti ei kaikilta osin ole julkista tietoa, kertoo Tiilikainen.

Suomi rahoittaa isäntävaltiona keskusta muita enemmän. Raha tulee valtioneuvoston kanslian budjetista. Muilla jäsenmailla on sama rahoitusosuus.

”Toiminnallisesti Yhdysvaltojen ero ei ollut kohtalokasta. Olemme pystyneet toimimaan kuten suunniteltiin, mutta poliittisesti vetäytyminen on harmi”, sanoo Tiilikainen.

”Yhdysvalloilla on isona valtiona paljon osaamista ja tietotaitoa, joka oli meillekin arvokasta.”

Keskus toimii avointen lähteiden pohjalta, joten Yhdysvaltain lähtö ei vaikuttanut tiedonsaantiin.

”Yhdysvalloilla on isona valtiona paljon osaamista ja tietotaitoa, joka oli meillekin arvokasta.” Teija Tiilikainen

Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa on noin 50 työntekijää 18 maasta.

Osa on lähetettyjä työntekijöitä, joiden palkan maksaa lähettävä organisaatio, yleensä valtiollinen ministeriö.

”Ei ole halpaa lähettää työntekijää toiseen valtioon. Olen johtajana tosi kiitollinen siitä, että olemme saaneet paljon osallistujavaltioiden lähettämiä työntekijöitä”, kertoo Tiilikainen.

Lisäksi keskuksessa on palkattuja työntekijöitä Suomesta ja ulkomailta.

Hybridikeskus on ollut kivi Venäjän kengässä alusta lähtien.

Hybridikeskus on ollut kivi Venäjän kengässä alusta lähtien. Venäjän johto on arvostellut keskusta väittäen, että keskus levittää Venäjän vastaista propagandaa.

Keskus seuraa ja analysoi muun muassa Venäjän länsimaihin kohdistamaa vihamielistä informaatiovaikuttamista sekä muita hybridioperaatioita ja miettii vastavälineitä.

”Toki myös Kiina on yhtä lailla aktiivinen Euroopassa. Sen välineet ovat vähän erilaisia kuin Venäjän. Venäjällä ja Kiinalla on myös vahvaa keskinäistä yhteistyötä.”

Hybridiuhat ovat Tiilikaisen mukaan nyt pysyvä ilmiö. Venäjä yrittää heikentää länttä niin pitkään kuin sota Euroopassa jatkuu ja valtioiden suhteet ovat poikki. ”On vaikea nähdä, että toiminta päättyisi, vaikka sota loppuisikin.”

”Hybridiuhat kohdistuvat kaikkiin EU- ja Nato-maihin, ja myöskin EU:hun ja Natoon organisaatioina.”

”Hybridiuhat kohdistuvat kaikkiin EU- ja Nato-maihin, ja myöskin EU:hun ja Natoon organisaatioina.” Teija Tiilikainen

Hybridivaikuttamisen välineet ja keinot ovat vanhoja ja Suomessakin tuttuja jo kylmän sodan ajoilta.

Viime vuosina Venäjän hybridioperaatiot ovat näkyneet esimerkiksi itärajalla, jota on käytetty epävakauttamisen välineenä, kaasuputkien ja datakaapelien rikoissa, Venäjän varjolaivastossa ja drooniuhassa, joka on sulkenut lentokenttiä muissa maissa.

Yksittäiset konkreettiset uhat näkyvät mediassa mutta Tiilikaisen mukaan helposti varjoon jää se, että Venäjän toiminta suunnitelmallista, systemaattista ja ammattimaista.

”Nämä eivät ole mitään yksittäisiä tapauksia.”

Tavoitteena on jakaa kansalaismielipidettä.

Hybridiuhkilla Venäjä yrittää Tiilikaisen mukaan hämmentää ja heikentää länsimaita horjuttamalla luottamusta hallituksiin ja epävakauttaa kansalaisyhteiskuntaa. Tavoitteena on jakaa kansalaismielipidettä.

Samalla se testaa, mitkä olisivat toimivia välineitä esimerkiksi lännen ja Venäjän välisessä sotilaallisessa konfliktissa, kertoo Tiilikainen.

”Merialueilla seilaa laivoja energiaverkkojemme ja datakaapeliemme läheisyydessä, selkeästi kartoittamassa meidän riippuvuuksiamme. Haavoittuvuuksiamme ei haeta tätä päivää tai huomista varten, vaan sitä silmällä pitäen, jos konfliktitilanteessa tarvitaan tehokkaita vaikuttamisvälineitä.”

Esimerkiksi Ukrainassa tämä näkyy Tiilikaisen mukaan siinä, että Venäjä käyttää sotimisen rinnalla informaatio-operaatioita ja kriittisen infrastruktuurin lamauttamista myöskin muilla kuin sotilaallisilla välineillä.