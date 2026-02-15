Yli kolmannes koululaisista on heikossa fyysisessä kunnossa – maalla tilanne on vielä huonompi Erot maaseudun ja kaupunkien välillä ovat pysyneet samansuuntaisina koko noin kymmenvuotisen mittaushistorian ajan.

Kuva: Paivi Karjalainen

Uutiset | Yhteiskunta Anniina Jokinen

Yli kolmasosa viides- ja kahdeksasluokkalaisista on fyysisesti niin huonossa kunnossa, että se haittaa terveyttä ja hyvinvointia. Asia selviää valtakunnallisesta Move! 2025 -mittauksista.

Toimintakyky on kuitenkin parantunut kolmen vuoden takaisesta: vuonna 2022 keskimäärin 40 prosenttia koululaisista oli näin heikkokuntoisia, kun vuonna 2025 osuus oli 37 prosenttia.

Tuloksissa on selviä alueellisia eroja, jotka korostuvat etenkin poikien kohdalla.

Maaseutumaisissa kunnissa 42 prosenttia viidesluokkalaisista ja 46 prosenttia kahdeksasluokkalaisista oli niin heikossa fyysisessä kunnossa, että se haittaa terveyttä. Kaupunkimaisissa kunnissa vastaavat osuudet olivat 33 ja 38 prosenttia.

Huonokuntoisten lasten osuudet ovat pienempiä Helsingin kaupungissa (33 prosenttia) sekä Pohjois-Pohjanmaan (33,9 prosenttia) ja Itä- ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueilla (32,6 ja 33,3 prosenttia). Suurimmat osuudet ovat Lapin (42,7 prosenttia), Kainuun (43,2 prosenttia) ja Satakunnan hyvinvointialueilla (42,6 prosenttia).

Lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen haetaan ratkaisuja sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.

”Hallituksen Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move!-avustuksilla tuetaan kuluvalla lukukaudella 134 kunnan peruskouluissa liikkumisen edistämistyötä. Lisäksi syksyllä 2026 astuu voimaan perusopetuslain muutos, joka edellyttää liikunnallisen elämäntavan edistämistä kaikissa kouluissa”, sanoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala opetushallituksen tiedotteessa.