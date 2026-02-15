Pakkaset hellittävät koko maassa Kylmä ja poutainen sää osoittaa väistymisen merkkejä alkavalla viikolla.

Tykkylumi on aiheuttanut sähkökatkoja pohjoisessa. Kuva: Kari Lindholm

Uutiset | Sää Janika Takala

Kovimmat pakkaset ovat alkaneet heikentyä jo tänään sunnuntaina, kun tuuli on kääntynyt lännen puolelle. Yö oli kuitenkin vielä kylmä. Maan länsi- ja keskiosaa lukuun ottamatta alimmat lämpötilat olivat laajalti -25 ja -35 asteen välillä.

Maanantain vastainen yö ei enää ole läheskään yhtä kirpeä, vaan suuressa osassa maata pakkasta on enimmillään -5...-20 astetta. Pilvisyys lisääntyy yön aikana lähes koko maassa. Vain lännessä pilvi vaikuttaisi rakoilevan enemmän.

Maanantaina päivällä pilvisyys on varsin vaihtelevaa ja pilvisimmillä alueilla voi hieman sadella lunta.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistain vastaisena yönä pakkanen kiristyy alle 15 asteen vain maan keski- ja itäosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Laajalti on selkeähköä, vain yläpilvilauttaa purjehtii tähtitaivaalla.

Etelässä alapilvi roikkuu kuitenkin matalalla. Päivällä pohjoisessa tulee paikoin lumikuuroja ja pilvisyys on melko runsasta, etelässä puolestaan aurinko voi pilkistellä enemmänkin.

Viikko sujuu näillä näkymin torstai-iltaan asti varsin samanlaisissa merkeissä, jolloin kaakosta voi saapua matalapaine lumisateineen.

Tällä hetkellä pyry rajoittuu ennusteissa maan itäosaan, mutta matalapaineen sijainti vaihtelee paljon eri säämallien välillä. On siis täysin mahdollista, että tämäkin pyry menee meiltä sivu suun.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

