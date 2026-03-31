Turkistarhaajan pitää suojata eläimensä lintuinfluenssalta ‒ jokainen tarha tarkastetaan Kunnan virkaeläinlääkärit tekevät kevään aikana valvontakäynnin kaikille Suomen turkistarhoille.

Jaa Kuuntele

Villilinnut voivat levittää lintuinfluenssan turkistarhalle. Kuva: Johannes Tervo

Eläintaudit Maija Ala-Siurua

Turkistarhaajan pitää suojata eläimensä luonnonvaraisten eläinten levittämiltä lintuinfluenssatartunnoilta, muistuttaa Ruokavirasto.

Kevään aikana kunnan virkaeläinlääkärit käyvät tarkastamassa jokaisen Suomen turkistarhan selvittääkseen, onko tarhan tautisuojaus kunnossa. Lisäksi hän tarkastaa muun muassa kuolleisuuskirjanpidon ja eläinten mahdolliset sairauden oireet.

Valvontakäynnit aloitetaan huhtikuun puolivälissä ja ne on tarkoitus saada päätökseen kesäkuun loppuun mennessä, Ruokavirasto tiedottaa.

Tautisuojausta koskeva asetus edellyttää, että turkistarhoilla estetään luonnonvaraisten lintujen pääsy kosketuksiin paitsi eläinten, myös rehujen, kuivikkeiden tai muiden tarvikkeiden ja välineiden kanssa. Tarha pitää suojata lintuverkoilla huhtikuun puolenvälin ja lokakuun lopun välisenä aikana.

Turkistuottajan on ilmoitettava Ruokaviraston valtioneläinlääkärille aina, kun tilan eläimillä on poikkeavaa kuolleisuutta tai oireita tai on muuten aihetta epäillä lintuinfluenssa- tai koronatartuntaa.

Kunnan virkaeläinlääkäri arvioi, onko kyseessä lintuinfluenssa- tai koronaepäily, ja ottaa tarvittaessa eläimistä näytteitä tutkimuksiin. Näytteet tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa.

Jos luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatilanne Suomessa muuttuu, turkistilojen lintuinfluenssaseurantaa saatetaan lisätä, Ruokavirasto kertoo. Tällöin seurantaa kohdennetaan erityisesti tarhoille, joissa on todettu lintuinfluenssariskin kannalta merkittävimpiä puutteita tautisuojauksessa.

Osalla lintuinfluenssaviruksista on kyky tartuttaa myös nisäkkäitä, kuten turkiseläimiä. Muissa nisäkkäissä tartuntoja on havaittu muun muassa lehmissä sekä luonnonvaraisissa petoeläimissä ja kotikissoissa.

Lintuinfluenssa on zoonoosi, joten se voi tarttua myös ihmiseen aiheuttaen tälle vakavan taudin. Tartunnat ovat hyvin harvinaisia ja lähes kaikki infektioon sairastuneet ihmiset ovat saaneet tartunnan käsiteltyään lintuinfluenssaan sairastunutta tai kuollutta eläintä tai sen eritteitä heikoissa hygieniaoloissa, Ruokavirasto kertoo verkkosivuillaan.