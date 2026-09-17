Alaikäisille kuljettajille uusi pakollinen tunnus lokakuussaVihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen.
Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle.
Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös muihin ajoneuvoihin, joiden ajamiseen vaaditaan B-korttia.
”Esimerkiksi yli 60 kilometriä tunnissa kulkevat traktorimönkijät kuuluvat tämän ajokorttiluokan alle, samoin kuin alle 3 500 kilon painoiset pakettiautot. Myös näissä on käytettävä alaikäisen kuljettajan tunnusta”, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Marjo Immonen tiedotteessa.
Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen, ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Lisäksi materiaalin on oltava heijastamatonta.
Tunnuksia myyvät yleisimmät tavaratalot ja nettikaupat.
Poliisi suosittelee, että tunnus asetetaan kiinni auton takaikkunaan tai peräkonttiin niin, ettei se kuitenkaan peitä esimerkiksi vilkkuja tai takavaloja.
”Kuljettajan pitää aina muistaa varmistaa ennen liikkeelle lähtemistä, että tunnus on hyvin nähtävissä”, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.
Alaikäisiltä kiellettiin jo aiemmin ajaminen keskiyön ja aamuviiden välillä. Poliisi valvoo myös tätä.
”Tunnuksen puuttuminen voi vaikuttaa ajokiellon pituuteen, koska tunnuksen tarkoitus on nimenomaan poikkeusluvalla ajoneuvoa kuljettavien tunnistaminen”, Ihalainen sanoo.
Jos tunnus ei ole käytössä, voi räpsähtää 100 euron liikennevirhemaksu.Artikkelin aiheet
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