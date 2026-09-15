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Vuosi sitten diesel maksoi Suomessa lähes 80 senttiä vähemmän.
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Uutiset
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Liikenne
15.9.2026
19:30
Pasi Jaakkonen
Artikkelin aiheet
diesel
polttoaine
polttoainehinta
Suomi
SKAL
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