Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaani oli noin 5 000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän.

Joka kymmenennellä talletuksia oli kertynyt yli 60 000 euroa.

Naisilla talletusten mediaani oli noin 1 300 euroa suurempi kuin miehillä, kun taas miehillä keskiarvo oli reilut 800 euroa suurempi.

”Tämä kertoo siitä, että talletukset jakautuvat miehillä epätasaisemmin. Jakauman yläpäässä eli kaikkein suurimpien talletusten omistajien joukossa miehiä on naisia enemmän”, Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto kertoo tiedotteessa.

Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, neljäsosalla aikuisista oli talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä alle tuhat euroa. Mediaani oli noin 8 000, eli puolella aikuisista oli tätä enemmän rahaa tilillä, pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa.

Kymmenellä prosentilla varoja oli yli 97 500 euroa.

Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Vastaavasti puolella 18–24-vuotiaista saldo jäi alle 1 240 euron.

Kun mukaan otetaan muu rahoitusvarallisuus, tilanne ei muutu olennaisesti.

”Talletusten, osakkeiden ja rahastojen yhteisarvo on suurin niin ikään 85 vuotta täyttäneillä, joilla mediaani oli viime vuonna noin 42 000 euroa. Toisena tulevat 80–84-vuotiaat ja kolmantena 75–79-vuotiaat”, Törmälehto sanoo.

Rahastoja ja osakkeita omistavien suomalaisten määrän kasvu jatkui viime vuonna. Vuoden lopussa rahastoja tai osakkeita omisti noin 38 prosenttia koko väestöstä.

”Osakkeita omistavien määrää on kasvattanut erityisesti osakesäästötili, joka otettiin käyttöön vuonna 2020”, Törmälehto sanoo.

Erityisesti osakkeiden omistaminen on yleistynyt alaikäisillä ja nuorilla aikuisilla.

Tarkastelussa ei huomioida muuta omaisuutta, kuten asuntoa.