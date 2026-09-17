Savolainen firma meni konkurssiin, mutta aloitti toimintansa uudelleen vanhassa navetassa

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Uutiset
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Talous
17.9.2026
05:00
Jukka Koivula
Lapinlahti
Artikkelin aiheet
työvaate
konkurssi
vaateteollisuus
Varpuke
Wearia Finland
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