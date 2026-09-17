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Juuri nyt | Yara luopuu lannoitteiden puhtaustakuusta
Tilaajalle | Näin rehunurmille tulossa oleva ylläpitovaatimus eroaa sadonkorjuuvelvoitteesta: ”Kyse on periaatteesta”
Yrjö Ronkainen aloitti työvaatteita valmistavan perheyrityksen toimitusjohtajana 2009.

Savolainen firma meni konkurssiin, mutta aloitti toimintansa uudelleen vanhassa navetassa

Yrittäjän mukaan työvaatebisnes vetää jo huomattavasti edellisvuosia paremmin.
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Uutiset|Talous
17.9.202605:00
Jukka Koivula
Lapinlahti
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