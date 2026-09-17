Elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset asuvat Etelä-PohjanmaallaTärkeimmiksi onnellisuustekijöiksi nousivat muun muassa vapaus tehdä omia valintoja elämässä ja terveys.
Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selvisi Kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä asteikolla 1–10. Suomalaiset arvioivat keskimäärin onnellisuutensa olevan 7,51.
Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla, kaupunkien osalta Espoossa. Maakunnista eniten positiivisia arvosanoja annettiin Lapissa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa.
Tärkeimmiksi onnellisuustekijöiksi nousivat muun muassa vapaus tehdä omia valintoja elämässä ja terveys.
Norstatin Kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä–elokuussa reilut 2 000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa-antavia.Artikkelin aiheet
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