Jokioisten Leivän uusi tehdas on noussut vauhdillaTavoitteena on, että tuotanto käynnistyy uusissa tiloissa jo loppuvuodesta. Edellinen päähalli tuhoutui helmikuussa tulipalossa.
Jokioisten Leivän uusi tehdashalli nousee vauhdilla. 3 000 neliömetrin pääleipomo on noussut Jokioisille kahdeksassa kuukaudessa, kertoo Lidlin tiedote.
Tavoitteena on, että tuotanto käynnistyy uusissa tiloissa jo loppuvuodesta.
Uuden tehdasrakennuksen leipomolinja tulee olemaan entistä tehokkaampi, ja se mahdollistaa täysin uudenlaisten tuotteiden valmistamisen myös vientimarkkinoille.
Leipomo teki tammikuussa kaikkien aikojen myyntiennätyksensä, 3,2 miljoonaa euroa.
Helmikuussa päätehdas tuhoutui tulipalossa. Palo pudotti leipomon tuotantokapasiteetista kerralla yli 70 prosenttia.
Poliisi tutki paloa tuhopolttona.
Palo pudotti leipomon tuotantokapasiteetista kerralla yli 70 prosenttia.
Tilanteesta teki erityisen raskaan se, että kyseessä oli jo toinen suurpalo yrityksen historiassa – edellinen teollisuushalli tuhoutui tulipalossa vuonna 2013.
”Vieläkin sydän jättää kahdesti lyömättä, jos kuulen palo-sanan”, Jokioisten Leivän toimitusjohtaja Mikko Virtanen sanoo Lidlin tiedotteessa.
Lidlin toimitusjohtaja Conor Boyle kävi syyskuussa Jokioisilla tutustumassa uuteen tehdasrakennukseen ja tapaamassa leipomon väkeä.
Boyle kertoo, että Jokioisten Leivän kanssa on tehty yhteistyötä jo 15 vuotta.
Leipomo on Lidlille iso tavarantoimittaja, joka toimittaa myymälöihin merkittävän osan paistopistetuotteista lihapiirakoista munkkeihin.Artikkelin aiheet
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