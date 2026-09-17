Valtioneuvosto lähetti tiistaina 15. syyskuuta eduskunnalle esityksen uudeksi yhdyskuntakehittämislaiksi. MTK:n mielestä esitys painottaa liikaa kuntien maapolittiista itsevaltiutta, tuodaan esille järjestön tiedotteessa.

Yhdyskuntakehittämislaissa säädettäisiin kuntien maapolitiikasta ja kaavojen toteuttamisesta sekä niihin liittyvistä lunastus- ja korvaussäännöksistä. Laissa lunastus- ja korvaussääntely säilyisi pääosin ennallaan.

MTK:n mielestä Lakiesitys jättää kunnille liian laajan harkintavallan maapolitiikassa ja lunastusten viimesijaisuuden arvioinnissa, mikä aiheuttaa maanomistajille epävarmuutta ja turvattomuutta. Kuntien kaavojen sujuvaa toteuttamista edistetään järjestön mielestä maanomistajien omaisuudensuojan kustannuksella.

”Pakkolunastus ei voi olla mahdollista tilanteissa, joissa hanke voidaan toteuttaa olennaisilta osin samanlaisena ilman pakkolunastusta. Lakimuutoksenkin jälkeen tämä on mahdollista ja ristiriidassa omaisuudensuojan kanssa”, MTK:n maankäytön asiantuntija Juho Ikonen kommentoi.

Aiemmassa lakiluonnoksessa kunnan olisi pitänyt kertoa, millä perusteilla se käyttää erilaisia keinoja maan hankkimiseen ja kaavojen toteuttamiseen. Tämä vaatimus poistettiin eduskuntaan annetusta esityksestä.

MTK pitää huolestuttavana, ettei kunnan tarvitsisi etukäteen kertoa, millaisissa tilanteissa se voi pakkolunastaa maanomistajan maata.