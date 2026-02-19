Yle: Parkanon puunjalostuslaitoksen palon syyksi paljastui katkennut hydrauliletkuPalon sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat aamuyöhön saakka. Tehtaan työntekijät eivät loukkaantuneet palossa.
Aureskosken puunjalostuslaitoksella Parkanossa syttyi eilen keskiviikkoaamuna raju tulipalo.
Palo saatiin rajattua jo iltapäivällä, mutta sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat aamukahteen saakka, uutisoi Yle.
Kukaan tehtaalla palon alkaessa olleista 21 työntekijästä ei loukkaantunut.
Palo sai alkunsa puuntyöstössä käytettävästä höylästä, kun sen hydrauliletku katkesi, Parkanon tehtaan tuotantopäällikkö Tuomo Alanko kertoo Ylelle.
”Sen sisällä on kuumaa öljyä, joka syttyi palamaan. Sammutus- eli sprinklerijärjestelmä alkoi heti toimia, mutta palo oli höylän runkorakenteen sisällä. Vain noin 15 minuuttia siitä huomattiin, että myös kattorakenteissa oli kipinöitä.”
Alangon mukaan vahinkojen lopullista laajuutta on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Vähintään katto on uusittava, mutta vahinkoja on todennäköisesti myös sisätiloissa.
Tuotantoa pyritään jatkamaan tehtaalla mahdollisimman pian. Sillä välin tuotantoa siirretään muiden toimipisteiden tuotantotiloihin.
Yle: Parkanon puunjalostustehtaalla raju tulipalo, joka sai alkunsa hydrauliletkun katkeamisesta – kukaan ei loukkaantunutArtikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat