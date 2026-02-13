Tulipalo kärysi Metsä Groupin sahalla Lappeenrannassa Pelastuslaitos varautui tehtävässä suureen rakennuspaloon.

Palopaikalle saapui 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsäteollisuus Henrik Hohteri

Metsä Groupin Lappeenrannan sahalla syttyi palo noin klo 22.30 torstai-iltana.

Työntekijät havaitsivat palon tasaamorakennuksessa, tekivät hälytyksen pelastuslaitokselle ja ryhtyivät alkusammutukseen.

Palopaikalle saapui 15 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos varautui tehtävässä suureen rakennuspaloon.

Henkilövahinkoja ei sattunut ja aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi.

”Palo saatiin rajattua hyvin nopeasti hallintaan ja hyvin pienelle alueelle. Tämän hetken arvio on, ettei sillä ole vaikutusta tuotantoon”, sahan johtaja Jukka-Matti Keltanen toteaa MT:lle.

Palon syttymissyyn selvittäminen on vielä kesken.