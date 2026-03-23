Valmet suunnittelee isoja irtisanomisia Ruotsissa ja PuolassaValmet arvioi muutosten vuosittaisten nettosäästöjen olevan noin 20 miljoonaa euroa.
Metsäteollisuuden koneita ja laitteita valmistava Valmet on käynnistänyt muutosneuvottelut Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö kertoo käynnistäneensä muutosneuvottelut muun muassa Sundsvallin tuotantotoimintojen suunnitellun sulkemisen vuoksi Ruotsissa.
Suunnitelmat koskevat enintään 170:tä tehtävää Sundsvallissa, enintään 55:tä tehtävää Göteborgissa ja enintään 130:tä tehtävää Jelenia Gorassa Puolassa.
Valmet arvioi muutosten vuosittaisten nettosäästöjen olevan noin 20 miljoonaa euroa. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti ensi vuoden alkuun mennessä.
