Sateet yleistyvät pääsiäispyhien aikanaPääsiäisen lämpötilat ovat hieman viime päiviä viileämpiä ja pohjoisessa voi olla öisin reilusti pakkasta.
Perjantaina aurinko paistaa maan pohjoisosassa ja osin myös lännessä. Etelässä ja idässä on pilvisempää. Sateet ovat kuitenkin vähäisiä.
Lauantaina hajanaiset sateet yleistyvät maan eteläosassa, pohjoisessa on edelleen poutaa ja varsin aurinkoista. Päivälämpötila jää 0 ja +8 asteen välille.
Sunnuntaina lännestä saapuu laaja matalapaineen alue ja pääsiäisen jälkimmäinen puolisko on koko maassa varsin pilvinen, sateinen ja ajoittain tuulinen.
Sateet tulevat etelässä pääosin vetenä, muualla maassa myös räntänä ja lumena. Lämpötila jää ylimmillään +5 asteen vaiheille.
Ensi viikolla matalapaine väistyy ja pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa, yöpakkaset yleistyvät etelässäkin. Samalla sää muuttuu poutaisemmaksi ja laajalti on aurinkoista.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.
- Osaston luetuimmat