Utsjoella alkoi yötön yö – pimeä yö seuraavan kerran elokuussaAurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta.
Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta. Aurinko ei laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle.
Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi–Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt ovat valoisia.
Eteläisessä Suomessa valoisia kesäöitä on noin kahden ja puolen kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on 2. elokuuta, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa.
