Kreml: Putin matkustaa ensi viikon alussa Kiinaan Putin matkustaa Kiinaan vain muutama päivä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vierailun jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan, kertoo Kreml. Perjantaina South China Morning Post -lehti uutisoi vierailusta omiin lähteisiinsä nojaten perjantaina.

Kremlin mukaan Putinin vierailun on määrä kestää tiistaista keskiviikkoon. Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan.

Putinin vierailee Kiinassa vain joitain päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xin tämänviikkoisen tapaamisen jälkeen.

South China Morning Post huomautti, että kyseessä on Kiinalle ensimmäinen kerta, kun maa isännöi Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajia kahdenvälisesti saman kuun aikana.

Lehden mukaan tämä heijastaa Kiinan pyrkimyksiä hallita suhteita molempiin ja asemoida itsensä keskeiseksi tekijäksi valtasuhteiltaan yhä hajaantuneemmassa maailmassa.