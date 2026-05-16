Maitoauton perävaunu suistui ojaan Vieremällä perjantai-iltanaMaitoauton lastina oli onnettomuushetkellä noin 30 000 litraa maitoa.
Pohjois-Savon pelastuslaitos hälytettiin kolaritehtävälle pienen tieliikenneonnettomuuden vasteella Vieremällä perjantaina noin puoli yhdentoista jälkeen illalla. Asiasta kertovat muun muassa Tilannemedia ja Savon sanomat.
Kyseessä oli päivystävä palomestarin Tuomas Kuikan mukaan kyseessä raskaan ajoneuvoyhdistelmän ulosajo, jossa maitoauton perävaunu oli kaatunut ojaan tien oikealle puolelle.
Tehtävälle hälytettiin ainakin neljä pelastusyksikköä.
Onnettomuuden aiheutti vetoauton rikkoutunut rengas. Kuljettaja selvisi tilanteesta ilman fyysisiä vammoja.
Auton lastina oli onnettomuushetkellä noin 30 000 litraa maitoa, jota tihkui pikkuhiljaa pois perävaunusta.
Kuikan mukaan pelastuslaitos tyhjensi perävaunun toiminnanharjoittajan kanssa yhteistyössä toiseen peräkärryyn. Tämän jälkeen osallisena ollut ajoneuvo nostettiin takaisin tielle.
Maitoa valui maaperään kaiken kaikkiaan arviolta noin 200 litraa, joka kalkittiin. Pelastuslaitos oli myös yhteydessä kunnan ympäristöviranomaisiin.
Savon Sanomien mukaan ajoneuvon nostotyöt sulkivat toisen ajokaistan lähes viideksi tunniksi. Liikenne palautui normaaliksi hieman kello neljän jälkeen lauantaiaamuna.
Savon Sanomat: Maitoauto kaatui kyljelleen Vieremällä – Ajokaista suljettiin tuntikausiksiArtikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat