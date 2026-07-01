Saiko lapselleen antaa ison lainan nollakorolla? Verottaja hävisi oikeudessa Pitkä ja korotonkaan laina lähiomaiselle ei ole ongelma, kunhan takaisinmaksu on suunniteltu ja velalliselle mahdollinen.

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KHO ei pitänyt vanhempien yli 90 vuoden ikää maksuohjelman päättyessä perusteena katsoa lainaa lahjaksi. Kuva: iStock Photo

Uutiset | Kodin talous Taneli Laine

Vanhemmilta työikäiselle lapselle annettu suuri ja koroton laina ei automaattisesti muutu lahjaksi, vaikka lainaehdot olisivat poikkeuksellisen joustavat.

Näin linjasi korkein hallinto-oikeus tuoreessa ratkaisussa, jossa se kumosi Verohallinnon määräämän lahjaveron 270 000 euron perhelainasta.

Iältään yli kuusikymppiset vanhemmat olivat lainanneet rahat vuonna 1985 syntyneelle lapselleen. Varat oli käytetty asunnon hankintaan.

Perheenjäsenten kesken oli vuonna 2018 laadittu velkakirja, jonka mukaan laina oli koroton ja maksettaisiin takaisin pitkän, vuoteen 2045 ulottuvan lyhennysohjelman mukaisesti. Takaisinmaksun sovittiin alkavan vasta yli kolmen vuoden lyhennysvapaan jälkeen.

Verohallinto ei pitänyt järjestelyä aitona lainana. Se katsoi koko summan lahjaksi ja määräsi siitä lahjaveron. Myös hallinto-oikeus asettui Verohallinnon kannalle.

Verovelvollinen saa lain puitteissa valita itselleen edullisimman menettelytavan.

Korkein hallinto-oikeus arvioi asiaa toisin.

Ratkaisussa painoivat velallisen riittävä maksukyky, laadittu velkakirja sekä se, että lainalle oli tehty yksityiskohtainen takaisinmaksusuunnitelma, jota oli alettu noudattaa.

Velallisen vuositulot olivat lainan myöntämisen aikaan noin 75 000–110 000 euroa, minkä katsottiin riittävän maksuohjelman noudattamiseen. Lisäksi hän oli lyhentänyt lainaa noin 20 000 eurolla sovitun aikataulun mukaisesti.

KHO totesi, etteivät pitkä takaisinmaksuaika, alkuvuosien lyhennysvapaa ja korottomuus olleet tavanomaisia lainaehtoja. Ne eivät kuitenkaan osoittaneet, etteikö lainaa olisi tarkoitus maksaa takaisin. Vanhempien korkeaa ikää laina-ajan päättyessä ei pidetty ratkaisevana.

Päätöksessä korostetaan sitä, että verovelvollinen saa lain puitteissa valita itselleen edullisimman menettelytavan. Koron vaatiminen lainarahalle ei sekään ole pakollista.

KHO kumosi kaikki asiassa määrätyt lahjaverot ja velvoitti Verohallinnon palauttamaan liikaa maksetut verot korkoineen. Lisäksi Verohallinto määrättiin korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut.