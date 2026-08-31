Tänään maanantaina lämpötila on pohjoista myöten noussut ylimmillään 17 ja 21 asteen välille, vaikka päivä onkin ollut melko pilvinen ja sateinen.

Sateisuudesta kertoo se, että viimeisen 24 tunnin aikana vettä on satanut jokaisella Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla; eniten Uudellamaalla sekä Etelä- ja Länsi-Lapissa, missä vettä on paikoin tullut 20 millimetriä. Myöskään tulevina päivinä sateilta ei vältytä oikein missään päin maata.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Säämallit tulkkaavat yölle ja tiistaipäivälle monin paikoin myös ukkosia, mutta ainakin tänään ukkosten suhteen on ollut hyvin hiljaista. Tiistain aikana tilanne saattaa muuttua, sillä ilmassa on enemmän ukkoseen tarvittavia ainesosia. Ennusteiden mukaan ukkoset painottuisivat maan keskivaiheille ja pohjoiseen, mutta muuallakin maassa voi kehittyä yksittäisiä ukkosia.

Poutasäätä kaipaaville keskiviikko näyttäytyy ennusteissa lähipäivistä vähäsateisimpana. Pilvisyys on vielä aamulla runsasta lähes koko maassa, mutta päivän mittaan sää selkenee Lappia lukuun ottamatta; siellä paksu pilvi ja kuurosateet viipyvät koko päivän. Illansuussa länsirannikkoa kuitenkin lähestyy jo uusi sadekuuroannos, jossa voi seassa olla myös ukkosta. Torstaina vesisateita ja ukkoskuuroja tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan pitkin poikin maata.

Sadesäässäkin lämpötilat nousevat laajalti 20 asteen tuntumaan tai hieman yläpuolelle, joten syksyisen viileätä säätä saadaan vielä odotella. Keskiviikon jälkeen Lappiin alkaa valua pohjoisesta viileämpää ilmamassaa ja päivälämpötilat laskevat 15 asteeseen tai sen alapuolelle. Maan etelä- ja keskiosassa vastaavaa viilenemistä ei vielä ennusteissa näy.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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