HS: Ukraina lähetti Suomelle nootin Huuhkajien pelistäSuomi isännöi Valko-Venäjää jalkapallon Kansojen liigassa 29. syyskuuta Olympiastadionilla Helsingissä.
Ukrainan suurlähetystö on lähettänyt diplomaattisen nootin Suomen ulkoministeriölle Huuhkajien kotipelistä Valko-Venäjää vastaan, Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina.
Suomi isännöi Valko-Venäjää jalkapallon Kansojen liigassa 29. syyskuuta Olympiastadionilla Helsingissä. Ukrainan Suomen-suurlähettiläs Myhailo Vydoinyk sanoi Helsingin Sanomille toivovansa, että Palloliitto muuttaisi vielä päätöstään ja siirtäisi ottelun Suomen rajojen ulkopuolelle.
Palloliitto päätti maaliskuussa, ettei ottelua pelata Suomessa. Toukokuussa Palloliitto ilmoitti, että ottelu pelataan sittenkin Helsingissä. Liitto perusteli alkuperäisen päätöksensä pyörtämistä muun muassa Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n muuttuneella linjauksella, kansainvälisillä kokemuksilla, urheilullisella oikeudenmukaisuudella ja pelaajien sekä kannattajien halulla.
Palloliitto on ilmoittanut, että ottelun lipunmyynnin nettotuotot menevät ukrainalaisten tukemiseen. HS:n mukaan otteluun oli myyty maanantaihin mennessä vain 5 000 pääsylippua.Artikkelin aiheet
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