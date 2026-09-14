Trump kommentoi Googlen jätti-investointia Suomeen: ”En ole tyytyväinen”Trump sanoi haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina, ettei hän ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoi haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelu Truth Socialissa.
Trump väitti, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Päivityksessään Trump myös arvosteli vaatimuksia tiukentaa Yhdysvaltojen tekoälysääntelyä.
Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin Suomessa seuraavan kahden vuoden aikana.
Yhtiö aikoo rakentaa uudet datakeskukset Muhokselle, Kajaaniin ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö on laajentamassa jo olemassa olevaa Haminan datakeskusta.
Googlen mukaan kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa.Artikkelin aiheet
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