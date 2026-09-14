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Uutiset
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Maatalous
14.9.2026
09:05
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
eläinsuojelurikos
nauta
maanviljelijä
eläintenpitokielto
Keski-Suomen käräjäoikeus
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