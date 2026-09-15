Sää keikahtaa keskiviikkona jälleen pilvisempään ja sateisempaan suuntaan. Myös yöt lämpenevät alkuviikon kylmempien öiden jälkeen.

Viime yö oli viikon kylmin yö. Yöpakkasta esiintyi laajalti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja paikoin etelämpänäkin. Kylmin lukema, -4,9 astetta, mitattiin Kittilän Pokassa.

Paikoin Länsi-Lapissa myös tienpinnat käväisivät pakkasen puolella. Hallaa sen sijaan mitattiin aivan maan eteläosassa asti. Syksyisin tienpinnat pysyvät pidempään lämpiminä kuin maanpinta, sillä päällystettyihin teihin on varastoitunut kesän jäljiltä runsaasti lämpöä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Keskiviikkona laaja matalapaineen alue vaikuttaa Suomen säähän muuttaen sen jälleen sateiseksi koko maassa. Pitkä ja kapeahko sadealue ylittää koko maan lännestä alkaen. Itä-Suomeen sateet saapuvat vasta illalla. Suurimmat vuorokauden sadekertymät voivat nousta yli 20 millimetriin paikoin etelässä ja Meri-Lapissa.

Loppuviikolla sää jatkuu epävakaisena ja laajalti kuurosateiden sävyttämänä. Mukaan mahtuu kuitenkin myös poutaisia hetkiä. Yleisesti pilvisyys on runsasta, mutta aurinkokin pääsee hetkittäin näyttäytymään etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Lämpötilat ovat hyvin tavanomaisissa lukemissa. Runsaamman pilvisyyden myötä yöt ovat myös melko lämpimiä eikä laaja-alaisesti yöpakkasia ole tiedossa. Ainoastaan tulevana yönä maan itäosassa ilma ehtii viiletä ennen pilvisyyden lisääntymistä. Päivälämpötilat liikkuvat 12 ja 17 asteen välillä, Lapissa 8 ja 12 asteen välillä.

Vendi Pelkonen

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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