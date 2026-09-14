IL: Poliisi ei epäile tukkirekan kuljettajaa rikoksesta tapauksessa, jossa mopoilija menehtyi

Kuvan tukkirekka ei liity tapaukseen.

Kuvan tukkirekka ei liity tapaukseen. Kuva: Kari Lindholm

Poliisi ei tällä hetkellä epäile rikoksesta puutavara-auton kuljettajaa tapauksessa, jossa mopoilija kuoli. Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Markku Kärpänen kertoo Iltalehdelle, että pitää torstai-iltana Varkaudessa sattunutta tapausta tapaturmana. Asia voi kuitenkin vielä muuttua.

Kärpäsen mukaan tukkirekan kuljettaja on soittanut poliisille ja kertonut näkemyksensä tapahtuneesta. Kuljettaja kertoi ajaneensa onnettomuusaikaan paikalla, mutta ei ollut havainnut, että mopoilija osui perävaunuun.

Kuljettajaa kuulustellaan lähiaikoina, ja poliisi tutustuu rekan digitaalisten tallentimien tiedostoihin.

Iltalehden mukaan sekä nuori mopoilija että rekka ajoivat Taipaleentietä Joensuun suunnasta kohti Viitostien risteystä, joka sijaitsee noin kilometrin päässä turmapaikasta.

Relanderinkadun risteyksen jälkeen Rautatiesillan kohdalla Taipaleentie kapenee. Oikeanpuoleinen kaista kääntyy oikealle kohti Varkauden liikekeskusta. Poika ei kääntynytkään oikealle Relanderinkadulle vaan jatkoi suoraan sillalle, kuten myös rekka.

Takana ajaneen silminnäkijän mukaan mopoilija horjahti päin ajoneuvoyhdistelmän perävaunua. Poika kuoli onnettomuuspaikalle.

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