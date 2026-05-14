Tänään vietetään helatorstaita, joka on Kristuksen taivaaseen astumisen muistolle omistettu kristillinen juhlapäivä.
Virallisesti helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien. Suomessa helatorstai oli aiemmin tärkeä pyhäpäivä, mutta nykyisin sen merkitys on arkipäiväistynyt yhdeksi vapaapäiväksi.
Helatorstain ajankohta vaihtelee, sillä sitä vietetään aina 40 päivää pääsiäissunnuntaista.
Raamatun mukaan pääsiäisenä kuoleman voittanut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana. Uskonnollisessa mielessä ajatellaan, että Jeesus täytti tuolloin tehtävänsä maan päällä, joten hänen seuraajansa jatkoivat ilosanoman levittämistä.
Useimmissa kielissä päivän nimi viittaa suoraan juhlan aiheeseen eli Kristuksen taivaaseenastumiseen. Suomen kielessä sillä on kuitenkin alkujaan ruotsista lainattu nimi, joka viittaa ruotsin kielen pyhää tarkoittavaan sanaan hel.
