Rovaniemi asuntosijoittajille houkuttelevin – Helsingin suosio pohjamudissa Asuntosijoittajia kiinnostavat eri kriteerit kuin ennen. Nyt suositaan tasapainoa, ei voimakasta kasvua.

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Rovaniemi sai parhaat pisteet niin yksiöiden, kaksioiden kuin kolmioiden vertailussa. RITVA SILTALAHTI / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta.

Rovaniemi sai parhaat pisteet niin yksiöiden, kaksioiden kuin kolmioiden vertailussa.

Listan häntäpäätä pitävät pääkaupunkiseudun kaupungit. Vantaa on sijalla 24, Espoo ja Kauniainen sijalla 25 ja Helsinki sijalla 26. Pääkaupunki on listauksessa toiseksi viimeisenä, kun vielä vuonna 2022 se sijoittui vertailussa neljänneksi.

Pääkaupunkiseutu on Suomen nopeiten kasvavaa aluetta, eikä heikko sijoittuminen perustu Suomen Vuokranantajien mukaan kysynnän puutteeseen vaan vuokra-asuntojen ylitarjontaan. Vuokralaisten löytäminen kestää pitkään, hinnat ovat laskeneet ja vuokrat ovat kehittyneet vaisusti.

Suurin onnistuja oli Hämeenlinna, joka nousi neljä sijaa viime vuodesta ja on nyt listan kakkossijalla. Pronssipaikalle päätyneen Oulun sijoitus huononi yhdellä viime vuodesta. Viime vuodesta kolme sijaa parantanut Kokkola kohosi vertailun viidenneksi.

Tampere ja Turku putosivat vertailussa kolme sijaa kumpainenkin. Kaupungit ovat nyt sijoilla kuusi ja seitsemän. Vielä vuonna 2022 Tampere oli listaykkönen ja sitä seurasivat Turku, Vantaa ja Helsinki.

Asuntosijoittajia kiinnostavat tällä hetkellä eri asiat kuin aiemmin. Vielä muutama vuosi sitten tärkein kriteeri oli voimakas arvonnousu. Näin ei enää ole.

”Asuntosijoittamisen parhaat kaupungit eivät tällä hetkellä ole ne, jotka kasvavat nopeimmin, vaan ne, joissa markkina toimii tasapainoisesti”, tiivistää tiedotteessa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

27 kaupungin ranking perustuu Pellervon taloustutkimus PTT:n kaupunkikohtaisiin laskelmiin usealla eri mittarilla. Tutkimusta on tehty vuodesta 2013 alkaen.