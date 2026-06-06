Antti Kaikkonen jatkaa keskustan puheenjohtajana – ei vastaehdokkaitaKeskustan puoluekokoukseen saapunut Timo Soini pohtii ehdokkuutta puolueen riveistä.
Keskustan puoluekokous on valinnut Antti Kaikkosen jatkamaan puolueen puheenjohtajana. Kaikkosella ei ollut vastaehdokkaita.
52-vuotias sipoolainen kansanedustaja aloitti puolueen johdossa kaksi vuotta sitten.
Keskustan puoluekokous jatkuu Tampereella toista päivää. Puoluekokouksessa valitaan myös varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri.Artikkelin aiheet
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