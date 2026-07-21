Tokmanni-konserniin uusia johtajia – Dollarstore-segmentin nykyinen toimitusjohtaja palaa Suomeen Konserni nimitti kaksi uutta johtajaa.

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Nimitetyillä johtajilla on pitkät kokemukset yrityselämästä. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Yritykset Joonatan Reunanen

Tokmanni-konsernin johtoryhmässä tapahtuu muutoksia, yhtiö tiedottaa.

Ulrika Göransson nimitettiin strategia- ja muutosjohtajaksi ja Martin Sörenhag nimitettiin Dollarstore-segmentin toimitusjohtajaksi. Molemmat nimitettiin myös konsernin johtoryhmän jäseniksi.

Göransson aloittaa 1.9.2026 ja Sörenhag 1.11.2026. Molemmat raportoivat Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja Sampo Päällysaholle.

Göransson on aiemmin työskennellyt vähittäiskaupan, kuluttajabrändien, markkinoinnin sekä strategian ja liiketoiminnan kehittämisen parissa. Nyt hän työskentelee OKQ8:ssa, joka on yksi Ruotsin suurimmista polttoaine- ja energia-alan yrityksistä.

Sörenhag on puolestaan työskennellyt aiemmin yli 25 vuoden ajan vähittäiskaupoissa Pohjoismaissa. Tällä hetkellä hän toimii Flying Tiger Copenhagenin Pohjoismaiden toimitusjohtajana vastaten yhtiön liiketoiminnasta viidessä maassa ja noin 160 myymälässä.

Tiedotteen mukaan Dollarstore-segmentin nykyinen toimitusjohtaja Timo Heimo jatkaa tehtävässään varmistaakseen hallitun ja sujuvan siirtymän ja palaa Suomeen vuodenvaihteeseen mennessä.