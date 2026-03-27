Kuinka paljon keräisit koirankakkaa voittaaksesi lahjakortin? Saarijärvellä toivotaan täysiä ämpäreitä Lumen alta sulavat jätökset korjataan tempauksella pois ympäristöstä.

Lumen alta paljastuva koiranjätös sisältää terveydelle haitallisia taudinaiheuttajia. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Lemmikit Harri Kallio-Kurssi

Saarijärvellä otetaan tänä keväänä hyväntuulinen ja yhteisöllinen askel kohti siistimpää ympäristöä, kun Lemmikkiystävällinen Saarijärvi -hanke järjestää ensimmäistä kertaa Koirankakkakarkelot 2026.

Lauantain tempaus on rakentava vastine keväisin vilkastuvalle koirankakkakeskustelulle.

Tempauksen ideana on tarttua hyvässä hengessä vuosittain heräävään keskusteluun koirien jätöksistä ja muuttaa se yhteiseksi, konkreettisesti hyödylliseksi toiminnaksi.

Tapahtuman ohella jaetaan tietoa koirankakan keräämisen merkityksestä paitsi ympäristön siisteyden myös lemmikkien tauti- ja loispainetta vähentävän vaikutuksen vuoksi.

”Kohdataan sotkut yhdessä ja hyväntuulisesti – ehkä hieman huumorin kauttakin.”

Tapahtuman aluksi osallistujille jaetaan ämpärit, koirankakkapussit ja kertakäyttökäsineet, ja ennen lähtölaukausta jokainen kirjataan mukaan kilpailuun.

Painavin ämpäri tuo voittajalle 50 euron lahjakortin paikalliseen liikkeeseen. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan vielä toinen samansuuruinen lahjakortti paikalliseen palveluun.

Tapahtuman koordinaattorina toimiva Lemmikkiystävällinen Saarijärvi -hanke luo tilaisuudesta rennon ja helposti lähestyttävän. Hanketyöntekijä Emilia Leppämäki muistuttaa, että tarkoitus on ”kohdataan sotkut yhdessä ja hyväntuulisesti – ehkä hieman huumorin kauttakin”.

Koirankakkakarkelot syntyvät vapaaehtoisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyöllä. Tapahtuman järjestämisessä ovat mukana neljä vapaaehtoista henkilöä ja paikalliset toimijat.

Lemmikkiystävällinen Saarijärvi -hanke on saanut maaseuturahaston tukea Leader Viisarista ja on Euroopan unionin osarahoittama. Tapahtuma pidetään lauantaina 28. maaliskuuta klo 12.00–14.00 Saarijärven K-Supermarket Mintun torialueelta startaten.